Il Milan non si ferma e passa a Bergamo, 3-2 all’Atalanta (Di domenica 3 ottobre 2021) Bergamo (ITALPRESS) – L’inarrestabile Milan di Pioli passa anche a Bergamo con una vittoria per 3-2 sull’Atalanta che permette ai rossoneri di eguagliare la miglior partenza nell’era dei tre punti nelle prime sette gare giocate in Serie A: 19 come nel 2003/04. Pioli cercava conferme e ne ha trovate. Anche il copione della partita aiuta i rossoneri che dopo un minuto di gioco sono già in vantaggio grazie alla specialità della casa: il palleggio. Dopo venticinque secondi, il Milan fa toccare palla a sei giocatori diversi, da Maignan a Calabria che scatta in profondità su assist di Theo Hernandez e mette in rete alle spalle di Musso. L’Atalanta però trova la forza di reagire ma non ha fatto i conti con Maignan, che tra il 20? e il 21? dice no prima a Zappacosta (tiro da fuori area sul primo palo) e poi a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 ottobre 2021)(ITALPRESS) – L’inarrestabiledi Piolianche acon una vittoria per 3-2 sull’Atalanta che permette ai rossoneri di eguagliare la miglior partenza nell’era dei tre punti nelle prime sette gare giocate in Serie A: 19 come nel 2003/04. Pioli cercava conferme e ne ha trovate. Anche il copione della partita aiuta i rossoneri che dopo un minuto di gioco sono già in vantaggio grazie alla specialità della casa: il palleggio. Dopo venticinque secondi, ilfa toccare palla a sei giocatori diversi, da Maignan a Calabria che scatta in profondità su assist di Theo Hernandez e mette in rete alle spalle di Musso. L’Atalanta però trova la forza di reagire ma non ha fatto i conti con Maignan, che tra il 20? e il 21? dice no prima a Zappacosta (tiro da fuori area sul primo palo) e poi a ...

Advertising

CB_Ignoranza : Ibrahimovic compirà 40 anni questa domenica, così Zlatan ha scelto di festeggiare il compleanno in anticipo, di ven… - SkySport : Ibrahimovic: 'Non penso al ritiro, mi sento ancora il più forte di tutti' #SkySport #Milan #Ibrahimovic #Ibra - AntoVitiello : Gordon #Singer ironicamente nel discorso introduttivo all'evento Fondazione #Milan: 'Avevo invitato anche gli arbi… - SavCasal : Non sono un suo grandissimo estimatore ma poi bisogna essere onesti nelle analisi. Stasera Pioli l'ha spiegata tatt… - pelmilan : Non sono pronto a cedere Theo...nemmeno a 90mln le sue falcate sono inimitabili ed è un arma fondamentale di questa… -