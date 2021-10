Greg Newby al Wired Next Fest: Project Gutenberg torna disponibile in Germania (Di domenica 3 ottobre 2021) Greg Newby al Wired Next Fest 2021 (foto: Wired)Una notizia positiva per la distribuzione della cultura online. Il Progetto Gutenberg, che da cinquant’anni rende disponibili online gratuitamente migliaia e migliaia di libri non soggetti ai vincoli del copyright, non è più sotto sequestro in Germania. Per i cittadini tedeschi tornerà quindi disponibile a breve, grosso modo tra un paio di settimane: a darne notizia in anteprima assoluta, durante la giornata conclusiva del Wired Next Fest 2021, è stato Greg Newby, direttore della Project Gutenberg Literary Archive Foundation (Pglaf). Oggetto della discordia con la ... Leggi su cityroma (Di domenica 3 ottobre 2021)al2021 (foto:)Una notizia positiva per la distribuzione della cultura online. Il Progetto, che da cinquant’anni rende disponibili online gratuitamente migliaia e migliaia di libri non soggetti ai vincoli del copyright, non è più sotto sequestro in. Per i cittadini tedeschi tornerà quindia breve, grosso modo tra un paio di settimane: a darne notizia in anteprima assoluta, durante la giornata conclusiva del2021, è stato, direttore dellaLiterary Archive Foundation (Pglaf). Oggetto della discordia con la ...

Advertising

Luke_like : Tra poco al Wired Next Fest con Greg Newby di @gutenberg_org per discutere dei 50 anni del progetto e di open knowl… - giuliog : RT @wireditalia: Ad aprire la tappa finale del Wired Next Fest 2021 un concerto de @LRDLofficial. Tanti gli ospiti, tra cui Maximo Ibarra,… - ferrazza : RT @wireditalia: Ad aprire la tappa finale del Wired Next Fest 2021 un concerto de @LRDLofficial. Tanti gli ospiti, tra cui Maximo Ibarra,… - RobRe62 : RT @wireditalia: Ad aprire la tappa finale del Wired Next Fest 2021 un concerto de @LRDLofficial. Tanti gli ospiti, tra cui Maximo Ibarra,… - cheaterbag : RT wireditalia 'Ad aprire la tappa finale del Wired Next Fest 2021 un concerto de @LRDLofficial. Tanti gli ospiti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Greg Newby Greg Newby al Wired Next Fest: Project Gutenberg torna disponibile in Germania Accadrà entro metà ottobre: lo ha detto per la prima volta in pubblico al Wired Next Fest il direttore della Project Gutenberg Literary Archive Foundation, Greg Newby. In Italia prosegue il sequesto Una notizia positiva per la distribuzione della cultura online . Il Progetto Gutenberg , che da cinquant'anni rende disponibili online gratuitamente migliaia ...

Il Wired Next Fest torna dal 30 settembre al 2 ottobre con un evento dedicato alla sostenibilità Ad aprire la tappa finale del festival dell'innovazione un concerto de La Rappresentante di lista. Tanti gli ospiti, tra cui Maximo Ibarra, Pietro Castellitto, Laura Denardis, Greg Newby, Sakena Yacoobi, Guillaume Pitron, Erika Lust, Marco Cappato, Ilaria Gaspari, Telmo Pievani, Cristina Parodi, Beba, Mace, Venerus Si chiude con l'appuntamento del 1° e 2 ottobre la nuova ...

Greg Newby al Wired Next Fest: Project Gutenberg torna disponibile in Germania Wired.it Greg Newby al Wired Next Fest: Project Gutenberg torna disponibile in Germania Accadrà entro metà ottobre: lo ha detto per la prima volta in pubblico al Wired Next Fest il direttore della Project Gutenberg Literary Archive Foundation, Greg Newby. In Italia prosegue il sequesto ...

Il Wired Next Fest torna dal 30 settembre al 2 ottobre con un evento dedicato alla sostenibilità Ad aprire la tappa finale del festival dell'innovazione un concerto de La Rappresentante di lista. Tanti gli ospiti, tra cui Maximo Ibarra, Pietro Castellitto, Laura Denardis, Greg Newby, Sakena Yacoo ...

Accadrà entro metà ottobre: lo ha detto per la prima volta in pubblico al Wired Next Fest il direttore della Project Gutenberg Literary Archive Foundation,. In Italia prosegue il sequesto Una notizia positiva per la distribuzione della cultura online . Il Progetto Gutenberg , che da cinquant'anni rende disponibili online gratuitamente migliaia ...Ad aprire la tappa finale del festival dell'innovazione un concerto de La Rappresentante di lista. Tanti gli ospiti, tra cui Maximo Ibarra, Pietro Castellitto, Laura Denardis,, Sakena Yacoobi, Guillaume Pitron, Erika Lust, Marco Cappato, Ilaria Gaspari, Telmo Pievani, Cristina Parodi, Beba, Mace, Venerus Si chiude con l'appuntamento del 1° e 2 ottobre la nuova ...Accadrà entro metà ottobre: lo ha detto per la prima volta in pubblico al Wired Next Fest il direttore della Project Gutenberg Literary Archive Foundation, Greg Newby. In Italia prosegue il sequesto ...Ad aprire la tappa finale del festival dell'innovazione un concerto de La Rappresentante di lista. Tanti gli ospiti, tra cui Maximo Ibarra, Pietro Castellitto, Laura Denardis, Greg Newby, Sakena Yacoo ...