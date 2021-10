Facebook sotto accusa in tv per aver favorito i fatti di Capitol Hill (Di domenica 3 ottobre 2021) Prima l’inchiesta a episodi del WSJ e ora la testimonianza di un ex dipendente disposto a fornire le prove del fatto che Facebook ha attivamente contribuito alla rivolta del 6 gennaio a Capitol Hill. Se per quanto riguarda l’inchiesta del WSJ, Facebook ha potuto parlare di «false rappresentazioni» perché basate su una parte di quei documenti, la storia potrebbe essere decisamente diversa se la fonte è un ex dipendente che può fornire prove di quello che dice. Facebook, che ha già messo le mani avanti con una nota interna, afferma che i social media non sono tra le cause primarie della polarizzazione che ha portato all’estremismo massimo espresso nella realtà in fatti come quelli di Capitol Hill. LEGGI ANCHE >>> Facebook ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 3 ottobre 2021) Prima l’inchiesta a episodi del WSJ e ora la testimonianza di un ex dipendente disposto a fornire le prove del fatto cheha attivamente contribuito alla rivolta del 6 gennaio a. Se per quanto riguarda l’inchiesta del WSJ,ha potuto parlare di «false rappresentazioni» perché basate su una parte di quei documenti, la storia potrebbe essere decisamente diversa se la fonte è un ex dipendente che può fornire prove di quello che dice., che ha già messo le mani avanti con una nota interna, afferma che i social media non sono tra le cause primarie della polarizzazione che ha portato all’estremismo massimo espresso nella realtà income quelli di. LEGGI ANCHE >>>...

Advertising

giornalettismo : La questione moderazione #Facebook si fa sempre più scottante e un'informatrice ex dipendente farà importanti rivel… - Aury61052646 : Chi sono i medici del CTS che hanno consigliato a #Speranza il protocollo della morte? E adesso volete i bambini? N… - ValerioManisi : #Berizzi è l’unico cronista in #Europa sotto scorta per minacce #nazifasciste >>> - Carlottainvolo_ : Siamo sotto dittatura - zaiapresidente : ?????? Ho partecipato stasera al 140° anniversario della cantina Serena Wines 1881, fondata a Crocetta del Montello e… -