Can Yaman e Demet Ozdemir stanno insieme? “Messa in scena Diletta” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Secondo un esperto di gossip, Can Yaman e Demet Ozdemir stanno insieme e sull’attore: “Messa in scena con Diletta Leotta”. L’esperto di celebrità italiane Alessandro Rosica ha dichiarato che gli impegni sentimentali tra Can Yaman e Diletta Leotta, e Demet Özdemir e O?uzhan Koç sono stati messi in scena. Invece, ci sarebbe del tenero tra l’attore turco amatissimo in Italia e la sua collega, che con cui ha recitato tra l’altro in DayDreamer – Le ali del sogno. Dunque, Can Yaman e Demet Özdemir sono al centro di Gossip a causa di alcune dichiarazioni rilasciate da Alessandro Rosica. Ti potrebbe interessare anche –> ... Leggi su ck12 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Secondo un esperto di gossip, Cane sull’attore: “inconLeotta”. L’esperto di celebrità italiane Alessandro Rosica ha dichiarato che gli impegni sentimentali tra CanLeotta, eÖzdemir e O?uzhan Koç sono stati messi in. Invece, ci sarebbe del tenero tra l’attore turco amatissimo in Italia e la sua collega, che con cui ha recitato tra l’altro in DayDreamer – Le ali del sogno. Dunque, CanÖzdemir sono al centro di Gossip a causa di alcune dichiarazioni rilasciate da Alessandro Rosica. Ti potrebbe interessare anche –> ...

Advertising

MediasetPlay : Diletta Leotta a #Verissimo: “Con Can Yaman è stata una storia bellissima… un sogno, una favola” ?? - VanityFairIt : Diletta Leotta parla al passato della storia con l'attore turco Can Yaman, ma dice di essere ancora innamorata - TTuharska : RT @CClub1989: Una calda accoglienza tutta Siciliana per il nostro Can Yaman #FrancescoDemir #ViolaComeIlMare #LuxVide #Repost @canyaman ..… - TTuharska : RT @UnitedYaman: Ig story Can Yaman Immensa folla di fan davanti all' hotel dove alloggia #ViolaComeIlMare #FrancescoDemir #LuxVide https:… - Stefani29974118 : RT @MondoPalermo: Can Yaman arriva a #Palermo, fans in delirio all'Aeroporto di Punta Raisi - IL VIDEO ?? -