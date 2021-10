Album natalizio per Norah Jones (Di sabato 2 ottobre 2021) MILANO – Fin dal Album di debutto nel 2002 “Come Away With Me” la voce calda e rassicurante di Norah Jones è diventata familiare per milioni di persone in tutto il mondo. Ora la cantante, cantautrice e pianista 9 volte vincitrice di un GRAMMY ha realizzato il suo primo Album natalizio, “I Dream Of Christmas”, una deliziosa e confortante collezione di classici senza tempo e nuove canzoni che esplorano le complicate emozioni dei nostri tempi e le nostre speranze che questa stagione sarà si preannuncia ricca di gioia e solidarietà. “I Dream Of Christmas” uscirà il 15 ottobre su Blue Note Records nei formati vinile, CD e download digitale. “Ho sempre amato la musica natalizia, ma non ho mai avuto l’ispirazione per fare un Album di Natale fino ad ora”, dice Norah. “L’anno ... Leggi su lopinionista (Di sabato 2 ottobre 2021) MILANO – Fin daldi debutto nel 2002 “Come Away With Me” la voce calda e rassicurante diè diventata familiare per milioni di persone in tutto il mondo. Ora la cantante, cantautrice e pianista 9 volte vincitrice di un GRAMMY ha realizzato il suo primo, “I Dream Of Christmas”, una deliziosa e confortante collezione di classici senza tempo e nuove canzoni che esplorano le complicate emozioni dei nostri tempi e le nostre speranze che questa stagione sarà si preannuncia ricca di gioia e solidarietà. “I Dream Of Christmas” uscirà il 15 ottobre su Blue Note Records nei formati vinile, CD e download digitale. “Ho sempre amato la musica natalizia, ma non ho mai avuto l’ispirazione per fare undi Natale fino ad ora”, dice. “L’anno ...

statodelsud : Norah Jones annucia il suo primo album natalizio, I Dream Of Christmas - Pino__Merola : Norah Jones annucia il suo primo album natalizio, I Dream Of Christmas - Lopinionista : “I Dream Of Christmas”, il nuovo album natalizio di Norah Jones: tracklist - TweetNotizie : Norah Jones annucia il suo primo album natalizio, I Dream Of Christmas - RadioWebItalia : Norah Jones annuncia il suo primo album natalizio @RadioWebItalia -