Tommaso Zorzi in crisi con Tommaso Stanzani? "Una storia non si valuta dai like"

Tommaso Zorzi, che in questi giorni è molto impegnato con Drag Race, nelle ultime ore ha pubblicato una storia Instagram che sembra, pur senza riferimenti espliciti, riguardarlo direttamente. Molte persone, infatti, credono che la relazione tra Zorzi e Tommaso Stanzani sia in crisi poiché i due appaiono sempre più di rado sui social insieme, ed anche le interazioni sono diminuite creando così queste voci. "Chi valuta la qualità (o meno) di una relazione di qualunque genere in base ai like su Instagram mi fa oggettivamente ..."

