Shakira attaccata dai cinghiali: “Hanno preso la borsa con il telefono dentro”. La popstar era in un parco di Barcellona (Di venerdì 1 ottobre 2021) Solo qualche giorno fa, Massimo Lopez infuriato raccontava di essere stato attaccato da un cinghiale nel centro di Roma. Ora, la stessa cosa è accaduta alla cantante colombiana Shakira. A dare la notizia la Bbc. La cantante ha raccontato l’accaduto su Instagram: “Guardate come due cinghiali Hanno preso la mia borsa dopo avermi aggredita. L’Hanno portata nel bosco. C’era dentro anche lo smartphone, Hanno distrutto tutto”. Shakira era la parco con suo figlio di otto anni. La moglie del giocatore del Barcellona Gerard Piqué non è certo l’unica a fare i conti con i cinghiali nella capitale catalana: nel 2016 la polizia spagnola ha ricevuto 1187 chiamate su cinghiali che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Solo qualche giorno fa, Massimo Lopez infuriato raccontava di essere stato attaccato da un cinghiale nel centro di Roma. Ora, la stessa cosa è accaduta alla cantante colombiana. A dare la notizia la Bbc. La cantante ha raccontato l’accaduto su Instagram: “Guardate come duela miadopo avermi aggredita. L’portata nel bosco. C’eraanche lo smartphone,distrutto tutto”.era lacon suo figlio di otto anni. La moglie del giocatore delGerard Piqué non è certo l’unica a fare i conti con inella capitale catalana: nel 2016 la polizia spagnola ha ricevuto 1187 chiamate suche ...

