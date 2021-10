Riace sotto shock. Il modello di integrazione del comune calabrese, preso ad esempio nel mondo, per i giudici italiani è un reato. A farne le spese l’ex sindaco Lucano condannato a 13 anni di carcere (Di venerdì 1 ottobre 2021) Per qualcuno Riace è stato “il Paese dell’accoglienza” dove si è imposto un modello virtuoso di integrazione, da esportare in tutta Italia. Peccato che a pensarla diversamente siano stati i giudici che, nel processo di primo grado, hanno inflitto una pesantissima condanna (leggi l’articolo), a ben 13 anni e 2 mesi di carcere, all’ex sindaco Mimmo Lucano. Una batosta che è quasi il doppio delle richieste sollecitate dalla Procura di Locri convinta, sin dal lontano 2018, di aver individuato un sistema criminale avente lo scopo di commettere “un numero indeterminato di delitti (contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio), così orientando l’esercizio della funzione pubblica del ministero dell’Interno e della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 1 ottobre 2021) Per qualcunoè stato “il Paese dell’accoglienza” dove si è imposto unvirtuoso di, da esportare in tutta Italia. Peccato che a pensarla diversamente siano stati iche, nel processo di primo grado, hanno inflitto una pesantissima condanna (leggi l’articolo), a ben 13e 2 mesi di, alMimmo. Una batosta che è quasi il doppio delle richieste sollecitate dalla Procura di Locri convinta, sin dal lontano 2018, di aver individuato un sistema criminale avente lo scopo di commettere “un numero indeterminato di delitti (contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio), così orientando l’esercizio della funzione pubblica del ministero dell’Interno e della ...

