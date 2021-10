(Di venerdì 1 ottobre 2021) SAN PAOLO (BRASILE) - Ecco la luce in fondo al tunnel. Dopo un ricovero di oltre un mese,ha lasciato la clinica Albert Einstein di San Paolo, dove è stato operato per la rimozione di un tumore ...

Advertising

pianetagenoa : Pelé dimesso dall'ospedale: era stato operato per la rimozione di un tumore al colon - - sportli26181512 : #Pelé dimesso dall'ospedale: 'Di nuovo a casa, sono felice': Dopo un mese O Rey lascia la clinica Albert Einstein d… - gilnar76 : Pelé dimesso dall’ospedale: «Sono felice di essere tornato a casa» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - CagliariNews24 : #Pelé dimesso dall’ospedale: «Non salto più, ma ho preso a pugni l’aria» - CalcioPillole : #Pelè torna a casa: l'ex giocatore del Brasile proseguirà le cure da casa. -

Ultime Notizie dalla rete : Pelé dimesso

SAN PAOLO (BRASILE) - Ecco la luce in fondo al tunnel. Dopo un ricovero di oltre un mese,ha lasciato la clinica Albert Einstein di San Paolo, dove è stato operato per la rimozione di un tumore al colon. La leggenda brasiliana si è subito messo in moto per tornare in forma e ...Il bollettino dell'ospedale 'Edson Arantes do Nascimento è s tatodall'ospedale Israelita Albert Einstein la mattina di giovedì 30 settembre 2021 .