Nessun «bla bla bla» ma dobbiamo dare tempo alle imprese | dice Cingolani

«Il lavoro che abbiamo fatto è tutto il contrario del "bla bla bla". A Milano è successo qualcosa di importante, con quattrocento ragazzi che hanno preso l'aereo e, per due giorni, hanno lavorato per produrre un documento di proposte. Il nostro impegno è portare questo testo alla Cop 26. È giusto che loro provochino, ed è nostro compito dare risposte». Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani parla alla Stampa dopo la Youth for Climate. Qui «è successo qualcosa di eccezionale. Avevo aspettative enormi, sono state superate», dice. La foto che lo raffigura a colloquio con Greta Thunberg ha fatto il giro del Web. Di cosa hanno parlato? «Di scienza», risponde il ministro. «È sotto attacco per i vaccini, ma per i movimenti ambientalisti è una priorità». Ma sempre da Thunberg è arrivata la critica al «bla bla bla» della ...

