Napoli, il passaggio del girone è nelle tue mani (Di venerdì 1 ottobre 2021) La sconfitta di ieri è cocente, innegabile, perché arriva in casa, contro un avversario nettamente inferiore, e in uno splendido momento di forma. La fortuna, o a questo punto sfortuna chissà, è la mancata vittoria del Leicester in Polonia. La doppia sconfitta dei due top club del girone, apre ad uno scenario incredibile in vista delle restanti quattro partite. Il gruppo del Napoli è molto simile a quello di un'altra italiana, l'Inter, per sorpresa della squadra al vertice e futuri incontri. Spalletti-Napoli-Europa League A punteggio pieno i club meno attrezzati, da un lato il Legia, che ha battuto il Leicester, dall'altro lo Sheriff Tiraspol, che si è imposto al Bernabéu. Le italiane dovranno necessariamente vincere, rispettivamente Napoli e Inter, nelle prossime due sfide delle ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 1 ottobre 2021) La sconfitta di ieri è cocente, innegabile, perché arriva in casa, contro un avversario nettamente inferiore, e in uno splendido momento di forma. La fortuna, o a questo punto sfortuna chissà, è la mancata vittoria del Leicester in Polonia. La doppia sconfitta dei due top club del, apre ad uno scenario incredibile in vista delle restanti quattro partite. Il gruppo delè molto simile a quello di un'altra italiana, l'Inter, per sorpresa della squadra al vertice e futuri incontri. Spalletti--Europa League A punteggio pieno i club meno attrezzati, da un lato il Legia, che ha battuto il Leicester, dall'altro lo Sheriff Tiraspol, che si è imposto al Bernabéu. Le italiane dovranno necessariamente vincere, rispettivamentee Inter,prossime due sfide delle ...

