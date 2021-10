Marina la scuola per andare a piedi in autostrada da Roma a Milano. Studente bloccato a Orvieto (Di venerdì 1 ottobre 2021) Da un comune della provincia di Roma si è incamminato a piedi lungo l'Autosole per raggiungere Milano, all'insaputa dei genitori, ma il suo piano si è fermato però tra Magliano Sabina e Orte, dove è stato rintracciato da una pattuglia della polizia stradale: è quanto accaduto ad un ragazzo, sorpreso a "Marinare" la scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 ottobre 2021) Da un comune della provincia disi è incamminato alungo l'Autosole per raggiungere, all'insaputa dei genitori, ma il suo piano si è fermato però tra Magliano Sabina e Orte, dove è stato rintracciato da una pattuglia della polizia stradale: è quanto accaduto ad un ragazzo, sorpreso a "re" la. L'articolo .

