Il Barcellona su Pirlo, l'ex Juventus è in pole per sostituire Koeman (Di venerdì 1 ottobre 2021) E' un momento di vera crisi in casa Barcellona. La squadra è reduce dal pesantissimo ko nel secondo match della fase a gironi di Champions League contro il Benfica, la situazione si è complicata terribilmente. I blaugrana sono fermi a zero considerando anche la sconfitta all'esordio contro il Bayern Monaco e le prossime due giornate saranno fondamentali. In campionato la situazione non è delle migliori, la squadra è ancora imbattuta ma il distacco dal Real Madrid che guida la classifica è di 5 punti, ma con una partita da recuperare per il Barcellona. L'allenatore Koeman si giocherà la panchina nel big match della Liga spagnola contro l'Atletico Madrid, non saranno più concessi passi falsi. Il club spagnolo valuta i nomi del possibile sostituto, la soluzione che stuzzica di più è quella dell'ex ...

