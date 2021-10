Francesco Monte smentisce tutto: ecco la verità (Di venerdì 1 ottobre 2021) Da qualche tempo si parla di una crisi tra Francesco Monte e Isabella De Candia. I due finora non avevano smentito ne confermato il gossip ma in queste ore la modella ha postato una foto che ha chiarito ogni dubbio: la coppia sta ancora insieme! Di recente erano venuti fuori alcuni insistenti gossip sulla fine della storia tra Francesco Monte e Isabella De Candia, la bella modella che ha rubato il cuore all’ex tronista dopo una serie di relazioni finite male. In passato, infatti, il ragazzo è stato insieme a ragazze bellissime e famose, come Cecilia Rodriguez, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. Con Isabella, però, Monte sembrava fare davvero sul serio e così i fan dell’ex volto di Uomini e Donne si sono molto preoccupati all’idea che il ragazzo avesse chiuso con la bellissima De Candia. All’inizio ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 1 ottobre 2021) Da qualche tempo si parla di una crisi trae Isabella De Candia. I due finora non avevano smentito ne confermato il gossip ma in queste ore la modella ha postato una foto che ha chiarito ogni dubbio: la coppia sta ancora insieme! Di recente erano venuti fuori alcuni insistenti gossip sulla fine della storia trae Isabella De Candia, la bella modella che ha rubato il cuore all’ex tronista dopo una serie di relazioni finite male. In passato, infatti, il ragazzo è stato insieme a ragazze bellissime e famose, come Cecilia Rodriguez, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. Con Isabella, però,sembrava fare davvero sul serio e così i fan dell’ex volto di Uomini e Donne si sono molto preoccupati all’idea che il ragazzo avesse chiuso con la bellissima De Candia. All’inizio ...

