È in edicola il numero-inchiesta di Wired sulla crisi climatica (Di venerdì 1 ottobre 2021) È in edicola da oggi il nostro trimestrale, il bookazine più amato dagli italiani, e stavolta è dedicato a un tema di strettissima attualità: la crisi climatica. Abbiamo raccolto in un numero monografico – “Climate Change Issue” – le più importanti voci di attivisti, scrittori, scienziati e giornalisti green, unite nel grido d’allarme “Facciamo Presto!”, perché è ancora possibile salvare il pianeta dall’inquinamento e combattere l’emergenza climatica. Ma bisogna sbrigarsi. Tra le firme del volume, la scrittrice ambientalista premio Pulizter Elizabeth Kolbert ci dà appuntamento tra trent’anni per constatare i danni che il nostro comportamento irresponsabile sta causando. La presidente di Greenpeace International, Ayesha Iman, ci spiega che clima, salute ed economia sono interconnessi e che l’unico ... Leggi su wired (Di venerdì 1 ottobre 2021) È inda oggi il nostro trimestrale, il bookazine più amato dagli italiani, e stavolta è dedicato a un tema di strettissima attualità: la. Abbiamo raccolto in unmonografico – “Climate Change Issue” – le più importanti voci di attivisti, scrittori, scienziati e giornalisti green, unite nel grido d’allarme “Facciamo Presto!”, perché è ancora possibile salvare il pianeta dall’inquinamento e combattere l’emergenza. Ma bisogna sbrigarsi. Tra le firme del volume, la scrittrice ambientalista premio Pulizter Elizabeth Kolbert ci dà appuntamento tra trent’anni per constatare i danni che il nostro comportamento irresponsabile sta causando. La presidente di Greenpeace International, Ayesha Iman, ci spiega che clima, salute ed economia sono interconnessi e che l’unico ...

Advertising

BarbaraFaenza1 : RT @storicang: ??È in edicola il nuovo numero dello Speciale Grandi Filosofi. Scopri il sommario e corri in edicola! ?? - Linkiesta : ?? In edicola a Milano e Roma dal 25 settembre, e ordinabile sul sito de #Linkiesta, un numero speciale di… - squopellediluna : 30/09/1948 Arriva in edicola il primo numero del fumetto 'Tex' - dariosci1 : RT @Riccardo_Bocca: Appuntamento a domani mattina. Arriva in edicola il nuovo numero del nostro settimanale. Con il piacere reciproco della… - PeppeAndolfo : RT @Riccardo_Bocca: Appuntamento a domani mattina. Arriva in edicola il nuovo numero del nostro settimanale. Con il piacere reciproco della… -

Ultime Notizie dalla rete : edicola numero Oggi su Domani: "Riace" ... che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ...condannato a sei o sette anni e un trafficante di essere umani responsabile della morte di un numero ...

UpSlowTour, adesso è online Maggiori dettagli sul numero in edicola mercoledì 6 ottobre.

L’Ancora: sul numero 36 in edicola da giovedì 30 settembre… L'Ancora Sulla Nuova del primo ottobre in calo i casi di Covid nell'isola Sulla Nuova Sardegna in edicola il primo ottobre il numero dei casi di Covid continua a calare nell'isola. I retroscena della maxi operazione che ha portato alla scoperta di numerose piantagioni di ca ...

Opinioni "a Ruota libera” A partire da ottobre, il nostro giornale rinnova l'intera parte iniziale, affidandola al pensiero di esperti del comparto automobilistico. E non solo ...

... che sarà disponibile inil giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ...condannato a sei o sette anni e un trafficante di essere umani responsabile della morte di un...Maggiori dettagli sulinmercoledì 6 ottobre.Sulla Nuova Sardegna in edicola il primo ottobre il numero dei casi di Covid continua a calare nell'isola. I retroscena della maxi operazione che ha portato alla scoperta di numerose piantagioni di ca ...A partire da ottobre, il nostro giornale rinnova l'intera parte iniziale, affidandola al pensiero di esperti del comparto automobilistico. E non solo ...