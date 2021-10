Cusio | esce per un’escursione e si perde | 69enne ritrovato dopo una notte di ricerche

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 ottobre 2021). Un uomo di 69 anni di Treviglio è statounadi, in Valle Brembana. Uscito pergiovedì mattina, non aveva dato più notizie di sé, né era rientrato a casa. Probabilmente a causa della nebbia e delle nubi che si erano abbassate, non riusciva più a trovare il tragitto per il ritorno. Così è scattato l’allarmeche una donna ha ricevuto la chiamata d’aiuto. Per tutta latra giovedì e venerdì carabinieri, soccorso alpino e vigili del fuoco hanno battuto l’area, con l’unità cinofila in azione. Il telefono dell’escursionista risultava staccato. Lesi sono concentrate nellanella zona sopra, lungo i ...