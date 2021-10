Ciclismo | Qhubeka-NextHash a rischio | corridori liberi di cercare squadra per il 2022

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Lavede il proprio futuro sempre più a. Già ad agosto avevamo parlato di come lasudafricana fosse in difficoltà nel pagamento degli stipendi mensili, ma ora arrivano altre notizie che non fanno ben sperare per la sopravvivenza del team in visto del. Secondo quanto riferito da Cyclingnews, la dirigenza sportiva dellaha già dato il via libera aisotto contratto diun nuovo team in vista della prossima annata sportiva. Fra di loro, anche Giacomo Nizzolo: il campione italiano europeo del 2020 aveva scelto a novembre di sposare nuovamente la causa del team sudafricano, nonostante l’interesse di alcune squadre Pro Tour come Movistar, UAE Team Emirates e Trek-Segafredo. Queste le parole del ...