Caso Fidanza | Meloni la buffa in caciara Lui si autosospende da Fd' I

"Chiedo ufficialmente a Fanpage di darmi il girato di questi tre anni. Sono rigida ma non me ne vogliate se non giudico i miei dirigenti sulla base di un filmato". Prova a risolverla così Giorgia Meloni, all'indomani dell'inchiesta pubblicada da Fanpage sulla campagna elettorale del suo partito a Milano: "Non ho problemi a rispondere, ma non chiedetemi di valutare un dirigente sulla base di un video montato da voi e curiosamente mandato in onda a due giorni dal voto. Disponibili a prendere decisione se ci saranno responsabilità reali, ma vi chiedo l' intero girato di cento ore. Sono sempre stata chiara sull'onestà e sui rapporti con alcuni ambienti". La leader di Fratelli d'Italia ha poi assicurato che vedrà Carlo Fidanza, l'europarlamentare che è il protagonista principale del servizio. Si autosospende, e si difende, intanto ...

