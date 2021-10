Arrestate 10 persone a Salerno: tramite due ordinanze per reati a vario titolo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Eseguite 2 ordinanze di applicazione di misure cautelari Arrestate 10 persone a Salerno ritenute responsabili, a vario titolo, di “estorsione”, “riciclaggio” e altro. In data odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno dato esecuzione a due distinte ordinanze di custodia cautelare personale emesse dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Leggi su periodicodaily (Di venerdì 1 ottobre 2021) Eseguite 2di applicazione di misure cautelari10ritenute responsabili, a, di “estorsione”, “riciclaggio” e altro. In data odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione a due distintedi custodia cautelare personale emesse dal GIP del Tribunale disu richiesta della Direzione

Advertising

GDF : #GDF #Messina: #fatture false per 21 milioni di euro finalizzate ad una maxi #truffa ai danni dello Stato. 3 le per… - MoliPietro : Arrestate 10 persone a Salerno: tramite due ordinanze per reati a vario titolo - Aprilia_News : Rubano marmitte catalitiche dalle auto in sosta: 4 persone #arrestate - Soverato : Individuata una piantagione di 240 piante di marijuana, tre persone arrestate - ottopagine : Estorsioni, riciclaggio e detenzione di esplosivi: arrestate 10 persone #Salerno -