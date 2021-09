Su La7 continua la “prima serata” di chi ammicca al mondo no vax

(Di giovedì 30 settembre 2021) La libertà di espressione del pensiero deve essere necessariamente tutelata. Ma questo diritto non può e non deve essere prevaricato dando libero spazio a pensieri che non trovano riscontri con la realtà, soprattutto quando si parla di scienza e salute. Eppure, ancora una volta, gli studi di La7 hanno dato spazio a vice-questori che (citando fake news già smentite) parlano del Green Pass come “illegittimo” rispetto ai decreti Europei o a dentisti che dicono di aver curato il Covid. Tutto ciò si aggiunge ad altre comparsate televisive di personaggi politici in cerca d’autore, perché l’accoppiata Schiliro?-Stramezzi è solo l’ennesimo capitolo di un romanzo infinito. LEGGI ANCHE > Ma se Francesca Donato a La7 «la mandava la Lega», perché ieri era da Floris? La puntata è iniziata proprio con l’intervista a Nunzia Schirilò, la vicequestore finita nel turbinio delle polemiche per essere ...

" Il green pass per me è illegittimo perché viola la nostra Costituzione, e io ho giurato sulla Costituzione. Quindi su quel ..."