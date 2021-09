Reggio Emilia | un’altra morte sul lavoro | operaio cade da dieci metri d’altezza

(Di giovedì 30 settembre 2021), 30 set — Ancora una tragedia sul luogo di: in un condominio della frazione di Borzano ad Albinea, in provincia di, unedile è precipitato nel vuotondo da circa. La vittima si trovava sul tetto per lavorare alla manutenzione della copertura. Lo riferisce il Corriere di Bologna.muorendo da un ponteggio Il fatto è accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 14. L’uomo, il cui nome è Roberto Alessandri, 56 anni, è deceduto poco dopo l’impatto al suolo per le gravissime lesioni riportate. Secondo una prima ricostruzione del personale del Servizio Prevenzione e sicurezza della Medicina del...

Un operaio 56enne è precipitato da un impalcatura ad Albinea in provincia di. Un agricoltore si è ribaltato con il trattore a Roddi (Cuneo) . Altre due persone sono morte a causa di incidenti sul luogo di lavoro, dopo che ieri erano state segnate 10 vittime in ..." Ammonta a 126.487 euro " di cui 56.767,02 derivanti dal "fondo povertà 2020" " lo stanziamento del Comune diper sostenere il progetto "Reggiane Off". La quota è in ...Sono 363 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 30 settembre. Registrati inoltre altri 5 morti. E' di 30.022 il tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percen ...REGGIO EMILIA. Il suo nome è girato con insistenza in particolar modo nell’estate del 2019, quando dopo un anno complicato la Pallacanestro Reggiana cercava l’allenatore del nuovo ciclo. La scelta ric ...