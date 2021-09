Pugilato | manipolati gli incontri ai Giochi di Rio 2016

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 settembre 2021) Un “sistema per manipolare i risultati deglidia Rio”. Lo rivela la prima fase dell’indagine indipendente svolta dal professor Richard McLaren, secondo quanto dichiara Umar Kremlev, dal 2020 presidente della Federazione internazionale di(Aiba). L’Aiba prende atto “con preoccupazione” e conferma che “sono state attuate ampie riforme per garantire l’integrità” nelle sue competizioni. “Ora –dice Kremlev -dobbiamo esaminare attentamente il rapporto e vedere quali passi sono necessari per garantire giustizia”. Per decisione del Cio, che ha commissariato l’ente, l’Aiba non ha organizzato i match di Tokyo. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport