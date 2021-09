Papa Francesco contro lo spreco di cibo e ringrazia Greta e i giovani per la loro lotta per il clima (Di giovedì 30 settembre 2021) lottare contro la piaga terribile della fame vuol dire anche combattere lo spreco. Scartare cibo significa scartare persone, questa la forte affermaziine di Bergoglio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 settembre 2021)rela piaga terribile della fame vuol dire anche combattere lo. Scartaresignifica scartare persone, questa la forte affermaziine di Bergoglio L'articolo proviene da Firenze Post.

