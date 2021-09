Nuovo Quattroruote - Opinioni a Ruota libera

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 30 settembre 2021) Gli scenari industriali sovvertiti e in cerca di assestamento, il passaggio dal motore a combustione interna a quello elettrico, le infinite varianti imposte dalla cosiddetta transizione ecologica, le trasformazioni urbanistiche e le nuove forme di mobilità personale nei centri urbani. E poi, il bisogno di nuove energie e di sistemi per la loro distribuzione, ancora tutti da definire, i riflessi sulle nostre abitudini e sui cambiamenti che coinvolgono le nuove vetture nel design così come nei controlli, la nostra secolare attenzione per l'automobile e per il suo comparto produttivo, settore già in linea - e più di altri - con le esigenze ambientali e le strette progressive sulla circolazione pretese dalla politica. Raccogliendo ogni mese il pensiero di esperti, tecnici e giornalisti del settore, addetti ai lavori a ogni livello, amministratori delegati compresi, dal numero di ottobre ...