Mazzarri | «Voglio vedere lo spirito del Cagliari | non guardare la classifica»

(Di giovedì 30 settembre 2021) “Da avversario ricordo quanto fosse difficile vincere a, ora dobbiamo invertire la tendenza in casa.il nostro, la squadra deve essere più compatta e dare anche più di quanto ha nel serbatoio. Non vorrei si guardasse troppo alla, è ancora troppo presto; noi dobbiamoai progressi compiuti dalla squadra, essere lucidi: per questo c’è bisogno dell’aiuto di tutti. I ragazzi sono i primi a voler uscire da questa situazione, maun po’ di ottimismo. Dobbiamo giocare con attenzione, non con la tensione”. Il tecnico delWalterha presentato così in conferenza stampa la sfida di campionato con il Venezia.

Il tecnico del Cagliari Walterha appena parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani alla Sardegna Arena ... essere più compatti in campo: se abbiamo 50 di benzina,che sul ...Così il tecnico del Cagliari , Walter, è intervenuto in conferenza stampa per presentare ... Se abbiamo 50 di benzina,che sul campo si dia 52. Abbiamo davanti 32 partite, ma non ...In casa Cagliari è già vigilia della settima giornata di campionato. Domani sera la squadra di Walter Mazzarri anticiperà, ospitando sul proprio ...Walter Mazzarri vuole rimettersi in carreggiata. Dopo le sconfitte con Empoli e Napoli, il tecnico del Cagliari punta il bottino pieno contro il Venezia, nella prima partita della 7^ giornata di Serie ...