Marc Marquez: “Fatico ancora a trovare il mio 100%” (Di giovedì 30 settembre 2021) Un Marc Marquez a tutto tondo quello che in attesa del Gran Premio delle Americhe ad Austin confessa tutte le difficoltà di questa stagione 2021. Dal rientro post infortunio alla lunga e Faticosa ricerca della forma fisica perduta. Il tutto con una Honda non certo tra le migliori moto della stagione. Difficile per un campione come lui accettare di non vincere ogni gara. Marc Marquez: “Il 2021 una stagione difficile” Un Marc Marquez senza freni quello che si appresta ad affrontare il quartultimo appuntamento stagionale ad Austin. Dopo un periodo nettamente positivo e di forte crescita è arrivato il momento di tirare un po’ le fila di questa stagione 2021. Una stagione sì complicata ma che ha visto finalmente il ritorno dell’8 volte campione del mondo in gara dopo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 settembre 2021) Una tutto tondo quello che in attesa del Gran Premio delle Americhe ad Austin confessa tutte le difficoltà di questa stagione 2021. Dal rientro post infortunio alla lunga esa ricerca della forma fisica perduta. Il tutto con una Honda non certo tra le migliori moto della stagione. Difficile per un campione come lui accettare di non vincere ogni gara.: “Il 2021 una stagione difficile” Unsenza freni quello che si appresta ad affrontare il quartultimo appuntamento stagionale ad Austin. Dopo un periodo nettamente positivo e di forte crescita è arrivato il momento di tirare un po’ le fila di questa stagione 2021. Una stagione sì complicata ma che ha visto finalmente il ritorno dell’8 volte campione del mondo in gara dopo ...

Advertising

gponedotcom : Marquez vs Lawrence: 'Jett ma dove guardavi? La rivincita in Motocross!': La sfida fra il campione AMA Pro Motocros… - infoitsport : Marc Marquez e la lotta Yamaha-Ducati: il pilota indica la più forte - Brettbergstrom2 : RT @gponedotcom: Marquez vs Lawrence: 'Jeff ma dove guardavi? La rivincita in Motocross!': La sfida fra il campione AMA Pro Motocross MX250… - lovstinyoureyes : Ma poi quando qualcuno ha chiesto se a marquez piacciono le bionde scusa, puoi spiegarmi dov’è la mancanza di ris…… - gponedotcom : Marquez vs Lawrence: 'Jeff ma dove guardavi? La rivincita in Motocross!': La sfida fra il campione AMA Pro Motocros… -