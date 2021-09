LIVE Giro di Sicilia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: otto uomini al comando (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro DI Sicilia 12.25 Uno strappo di 2,6 chilometri al 4,6%. 12.22 Ora si procede verso Portella di Bafuco. 12.19 Corridori che stanno salendo verso Monte Piombino. 12.16 Vantaggio dei fuggitivi di 3’55”. 12.13 A supportare l’inseguimento anche la Israel Start Up Nation. 12.09 A dettare l’andatura nel plotone è la Trek-Segafredo. 12.05 È andata già via la fuga di giornata. All’attacco: David González (Caja Rural – Seguros RGA), Samuele Rivi (Eolo Kometa), Damiano Cima (Gazprom – RusVelo), Ben King (Rally Cycling), Davide Orrico (Vini Zabù), Paul Double (MGKvis), Francesco Zandri (Work Service Marchiol) e Alex Tolio (Zalf Euromobil Fior). 12.02 Da circa un’ora è scattata la frazione, prima ora di gara percorsa a 36,2 km/h di media. 12.00 Buongiorno e ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDI12.25 Uno strappo di 2,6 chilometri al 4,6%. 12.22 Ora si procede verso Portella di Bafuco. 12.19 Corridori che stanno salendo verso Monte Piombino. 12.16 Vantaggio dei fuggitivi di 3’55”. 12.13 A supportare l’inseguimento anche la Israel Start Up Nation. 12.09 A dettare l’andatura nel plotone è la Trek-Segafredo. 12.05 È andata già via la fuga di giornata. All’attacco: David González (Caja Rural – Seguros RGA), Samuele Rivi (Eolo Kometa), Damiano Cima (Gazprom – RusVelo), Ben King (Rally Cycling), Davide Orrico (Vini Zabù), Paul Double (MGKvis), Francesco Zandri (Work Service Marchiol) e Alex Tolio (Zalf Euromobil Fior). 12.02 Da circa un’ora è scattata la frazione, prima ora di gara percorsa a 36,2 km/h di media. 12.00 Buongiorno e ...

