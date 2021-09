Ictus | cefalea | la mappa dei danni neurologici Covid in uno studio italiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) A cominciare dai primi pazienti di Wuhan, arrivando fino ad oggi, i medici di tutto il mondo hanno riscontrato nelle persone colpite dalcomplicanze neurologiche molteplici e spesso prolungate nel tempo. Non solo la perdita di olfatto e gusto, uno dei campanelli d’allarme e sintomo diffuso dell’infezione, ma anche problemi più gravi: dall’encefalopatia, all’.A fare il punto sull’argomento sarà il Congresso mondiale di Neurologia, dal 3 al 7 ottobre, organizzato dalla World Federation of Neurology in partnership con la Società italiana di Neurologia (Sin), che quest’anno sarà padrona di casa.Al Congresso sarà presentata anche l’analisi preliminare italiana delloNeuro-, patrocinato dalla Sin, avviato dal marzo del 2020 e condotto dall’Università di Milano-Bicocca, dall’Università di Milano e ...

Il 20% dei pazienti con problemi neurologici a causa del Covid hanno avuto un ictus ischemico ... Molto diffusa anche la cefalea associata al Covid che, nel 50% dei casi, persiste per 2 settimane mentre ...