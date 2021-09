I Fraintesi, ecco come spenderanno i soldi vinti (Di giovedì 30 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. I Fraintesi sono stati i campioni assoluti di Reazione a Catena, scopriamo come spenderanno i soldi vinti. La settimana scorsa si è svolta la puntata finale della nuova edizione di Reazione a Catena con Marco Liorni che ci ha tenuto compagnia per tutta l’estate e che ha ceduto il posto all’Eredità su Rai Uno in Leggi su youmovies (Di giovedì 30 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Isono stati i campioni assoluti di Reazione a Catena, scopriamo. La settimana scorsa si è svolta la puntata finale della nuova edizione di Reazione a Catena con Marco Liorni che ci ha tenuto compagnia per tutta l’estate e che ha ceduto il posto all’Eredità su Rai Uno in

Advertising

infoitcultura : Joele cacciato da Uomini e Donne, Ilaria Melis 'Fraintesi'/ 'Ecco cos'ha detto Maria' - infoitcultura : Joele cacciato da Uomini e Donne, Ilaria Melis a Fanpage: “Siamo stati fraintesi, ecco com’è andata” - TheRealKira15 : @LucaBizzarri @matteosalvinimi @lumorisi Ecco perché andavano in giro a suonare ai citofoni alla ricerca di spaccia… - infoitcultura : Ultima puntata di Reazione a catena per i Fraintesi: ecco quanto hanno vinto in totale i tre giovani irpini - fanpage : Maria De Filippi è stata irremovibile. La corteggiatrice di Joel Milan ci racconta cos’è successo davvero in studio… -