Draghi incontra Greta | “Giovani | avete ragione | la transizione ecologica è una necessità”

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il presidente del Consiglio Mariohato leattiviste per il clima, tra cuiThunberg, in occasione della seduta di Youth4climate che oggi si è svolta a Milano. Il colloquio tra il premier e le attiviste è durato circa 20 minuti. “Conè andata benissimo” ha dettoal termine dell’incontro. Una delle portavoci del movimento Fridays for Future Italia, Martina Comparelli, ha dichiarato alla stampa, affiancata da, che “sa quali sono le nostre richieste. Ma ora bisogna agire”. Questa mattina, il presidente del Consiglio ha partecipato a Milano alla sessione plenaria conclusiva di Youth4Climate, l’evento sul clima dei, che per due giorni si sono confrontati al Mico di Milano. ...