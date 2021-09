De Lise (Commercialisti): no tax area per gli under 30 per rilanciare l’economia (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – “Una no tax area per i giovani di età inferiore ai trent’anni. Una fascia di esenzione ai fini Irpef per tutti i redditi generati da lavoratori under 30 (dipendenti, autonomi e di impresa, anche occasionali), pensata con un limite temporale di 5-10 anni: sarebbe un importante incentivo fiscale e garantirebbe una sorta di equità orizzontale. È questa la proposta dell’Unione giovani Commercialisti per rilanciare l’economia dell’Italia e permettere alle nuove generazioni di guardare finalmente al futuro con serenità. Lo ha detto Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori Commercialisti ed esperti contabili, aprendo il Congresso nazionale 2021 dell’Unione, dal titolo “I giovani Commercialisti protagonisti della ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – “Una no taxper i giovani di età inferiore ai trent’anni. Una fascia di esenzione ai fini Irpef per tutti i redditi generati da lavoratori30 (dipendenti, autonomi e di impresa, anche occasionali), pensata con un limite temporale di 5-10 anni: sarebbe un importante incentivo fiscale e garantirebbe una sorta di equità orizzontale. È questa la proposta dell’Unione giovaniperdell’Italia e permettere alle nuove generazioni di guardare finalmente al futuro con serenità. Lo ha detto Matteo De, presidente dell’Unione nazionale giovani dottoried esperti contabili, aprendo il Congresso nazionale 2021 dell’Unione, dal titolo “I giovaniprotagonisti della ...

