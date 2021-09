Cavallucci marini in pericolo a Taranto, la pesca intensiva rischia di causarne l’estinzione (Di giovedì 30 settembre 2021) Hanno resistito all’inquinamento, ma sono molto richiesti dal mercato orientale La comunità dei Cavallucci marini del Mar Piccolo di Taranto è una delle più prospere del Mediterraneo. I ricercatori hanno contato circa 500.000 esemplari. Questi piccoli animali marini sono molto resistenti all’inquinamento e hanno la capacità di mimetizzarsi nascondendosi dai loro predatori naturali. Ma se L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 30 settembre 2021) Hanno resistito all’inquinamento, ma sono molto richiesti dal mercato orientale La comunità deidel Mar Piccolo diè una delle più prospere del Mediterraneo. I ricercatori hanno contato circa 500.000 esemplari. Questi piccoli animalisono molto resistenti all’inquinamento e hanno la capacità di mimetizzarsi nascondendosi dai loro predatori naturali. Ma se L'articolo proviene da Consumatore.com.

