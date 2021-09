Cagliari | Mazzarri | ' Venezia? Non guardo la classifica'

(Di giovedì 30 settembre 2021)- " Questa settimana ho avuto due giorni in più per lavorare sul campo. I ragazzi si sono impegnati tanto e ieri hanno fatto un po' di fatica. E valutando meglio il campo mi sono fatto ...

Così Walter, tecnico del, in conferenza stampa alla vigilia dell'importante scontro di domani con il Venezia . " Gara spartiacque? Non mi piace perdere e bisogna dire che prima il ...Conferenza stampa: le dichiarazioni del tecnico delalla vigilia del match contro il Venezia Walterin conferenza stampa alla vigilia di- Venezia. Il tecnico rossoblù presenta il ...CAGLIARI - Giornata di vigilia per il Cagliari e Walter Mazzarri, chiamati ad affrontare l'importante gara con il Venezia di domani che aprirà la 7ª giornata di Serie A: "Questa settimana ho avuto due ...CAGLIARI - "Questa settimana ho avuto due giorni in più per lavorare sul campo. I ragazzi si sono impegnati tanto e ieri hanno fatto un po' di fatica. E valutando meglio il campo mi sono fatto qualche ...