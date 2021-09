Baiano, droga: denunciate due persone per spaccio (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Baiano. Durante un servizio perlustrativo svolto nel Mandamento baianese, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un’autovettura con alla guida un 40enne di Monteforte Irpino. L’anomalo atteggiamento manifestato dallo stesso ha indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento e, all’esito della perquisizione personale e veicolare, sono state rinvenute due dosi di cocaina, circa 6 grammi di hashish e due coltelli a serramanico. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 40enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per i reati di “Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” e “Detenzione ai fini di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’azione preventiva e repressiva alloed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di. Durante un servizio perlustrativo svolto nel Mandamento baianese, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un’autovettura con alla guida un 40enne di Monteforte Irpino. L’anomalo atteggiamento manifestato dallo stesso ha indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento e, all’esito della perquisizione personale e veicolare, sono state rinvenute due dosi di cocaina, circa 6 grammi di hashish e due coltelli a serramanico. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 40enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per i reati di “Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” e “Detenzione ai fini di ...

Baiano – Lotta alla droga Baiano – Continua l’azione preventiva e repressiva allo ... uomo di Mugnano del Cardinale che è stato segnalato quale assuntore. Anche in questo caso la droga è stata sequestrata.

