Agguato su Lungomare nord di Bari | ucciso 31enne

(Di giovedì 30 settembre 2021) Unbarese, Ivan Lopez, è statola scorsa notte in unnel quartiere San Girolamo di. L'uomo, con precedenti penali per rapina, è stato raggiunto da almeno tre colpi di arma ...

Ultime Notizie dalla rete : Agguato Lungomare

L'è avvenuto dopo le 22 sulIX Maggio all'altezza delle case popolari, a ridosso del nuovo waterfront, a nord della città. Lopez è stato portato in ospedale al Policlinico di Bari ...L'è avvenuto dopo le 22 sulIX Maggio all'altezza delle case popolari, a ridosso del nuovo waterfront, a nord della città. Lopez è stato portato in ospedale al Policlinico di Bari ...Bari, 30/09/2021 – (ansa) Un 31enne barese, Ivan Lopez, è stato ucciso la scorsa notte in un agguato nel quartiere San Girolamo di Bari. L’uomo, con precedenti penali per rapina, è stato raggiunto da ...Il giovane, con precedenti per rapina, a quanto si apprende stava viaggiando su un monopattino quando il sicario lo ha raggiunto a bordo di un'auto, è sceso, ha sparato ed è fug ...