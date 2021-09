Zorya-Roma, dove vederla in Tv e probabili formazioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cosa si riparte dopo un derby perso? Vincendo. Facile a dirsi, più complicato a farsi. Ma la Roma ha bisogno di questo, della vittoria. E quale migliore occasione se non la seconda partita del girone di Conference League contro lo Zorya Lushansk. L’appuntamento è a domani, giovedì 30 settembre, alle 18:30, in Ucraina. Mourinho sa che per dimenticare in fretta la disfatta capitolina serve dare un cambio di marcia, e alla svelta. La sconfitta con la Lazio ha fatto male. Mourinho ha spostato l’attenzione sull’arbitro, colpevole di un paio di episodi dubbi, ma non deve sottovalutare i campanelli d’allarme che da ormi diverse settimane suonano in casa giallorossa. La squadra subisce troppi gol e i 14 giocatori scelti finora da Mou sembrano aver finito la benzina. Per questo l’allenatore portoghese in Conference League cambierà molto. In difesa si vedono ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cosa si riparte dopo un derby perso? Vincendo. Facile a dirsi, più complicato a farsi. Ma laha bisogno di questo, della vittoria. E quale migliore occasione se non la seconda partita del girone di Conference League contro loLushansk. L’appuntamento è a domani, giovedì 30 settembre, alle 18:30, in Ucraina. Mourinho sa che per dimenticare in fretta la disfatta capitolina serve dare un cambio di marcia, e alla svelta. La sconfitta con la Lazio ha fatto male. Mourinho ha spostato l’attenzione sull’arbitro, colpevole di un paio di episodi dubbi, ma non deve sottovalutare i campanelli d’allarme che da ormi diverse settimane suonano in casa giallorossa. La squadra subisce troppi gol e i 14 giocatori scelti finora da Mou sembrano aver finito la benzina. Per questo l’allenatore portoghese in Conference League cambierà molto. In difesa si vedono ...

Advertising

siamo_la_Roma : ?? I giallorossi sono in partenza per l'#Ucraina (VIDEO) ?? Poi l'arrivo a la conferenza di #Mourinho ?? Ecco le imm… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #ZoryaRoma: saltano il match #Karsdorp e #Veretout. Ok #Mkhitaryan e #Vina - Romagialloross4 : #ZoryaRoma: saltano il match #Karsdorp e #Veretout. Ok #Mkhitaryan e #Vina - filippoASR1927 : RT @Mzucchiatti95: Un passaggio dell’inno dello Zorya Luhansk, prossima avversaria della Roma: “Guarda con speranza il sole all’orizzonte… - sportli26181512 : Conference, c'è Zorya-Roma: sfida inedita, ma con le ucraine il bilancio è in parità: Conference, c'è Zorya-Roma: s… -