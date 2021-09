Spalletti: "Infortunati? È più difficile lavorare da soli lontani dalle telecamere" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alla vigilia della sfida di Europa League con lo Spartak Mosca, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa. Tra gli argomenti discussi c'è stato anche quello degli Infortunati in casa partenopea. Di seguito le sue parole: "Li vedo bene. Sono stati fatti degli allenamenti personalizzati perché Sinatti è un preparatore attento ai dettagli". "La disponibilità dei calciatori stessi fa la completezza della situazione. Quando sei lì da solo, non ti vede nessuno, non ci sono le telecamere prendere e fare quello che devi è più difficile. Qui invece si riesce a far bene anche quella parte un po' più nascosta, che poi è quella che fa la differenza". "Dispiace per Ghoulam. È un campione, rende il mio lavoro più facile". L'allenatore del Napoli è poi andato nello specifico sulla ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alla vigilia della sfida di Europa League con lo Spartak Mosca, l'allenatore del Napoli Lucianoè intervenuto in conferenza stampa. Tra gli argomenti discussi c'è stato anche quello degliin casa partenopea. Di seguito le sue parole: "Li vedo bene. Sono stati fatti degli allenamenti personalizzati perché Sinatti è un preparatore attento ai dettagli". "La disponibilità dei calciatori stessi fa la completezza della situazione. Quando sei lì da solo, non ti vede nessuno, non ci sono leprendere e fare quello che devi è più. Qui invece si riesce a far bene anche quella parte un po' più nascosta, che poi è quella che fa la differenza". "Dispiace per Ghoulam. È un campione, rende il mio lavoro più facile". L'allenatore del Napoli è poi andato nello specifico sulla ...

