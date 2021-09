Sampdoria, che numeri per Candreva: meglio di lui solo Totti e Pirlo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Antonio Candreva sta vivendo un grande inizio di stagione. E i suoi numeri sono secondi solo a quelli di Totti e Pirlo Forse l’Inter lo sta rimpiangendo, vedendo i numeri che sta facendo registrare alla Sampdoria. Stiamo parlando di Antonio Candreva che in questo avvio di campionato si sta dimostrando il calciatore più in palla della compagine di Roberto D’Aversa. Gol, assist e numeri importanti e una continuità di rendimento eccezionale. numeri che si vanno a sommare ai record già raggiunti in carriera: sono 80 gli assist in Serie A realizzati, davanti a lui solo Andrea Pirlo (89, traguardo a portata) e Francesco Totti (141, difficilmente raggiungibile). In questa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Antoniosta vivendo un grande inizio di stagione. E i suoisono secondia quelli diForse l’Inter lo sta rimpiangendo, vedendo iche sta facendo registrare alla. Stiamo parlando di Antonioche in questo avvio di campionato si sta dimostrando il calciatore più in palla della compagine di Roberto D’Aversa. Gol, assist eimportanti e una continuità di rendimento eccezionale.che si vanno a sommare ai record già raggiunti in carriera: sono 80 gli assist in Serie A realizzati, davanti a luiAndrea(89, traguardo a portata) e Francesco(141, difficilmente raggiungibile). In questa ...

