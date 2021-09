Salernitana | Fabiani fa visita alla squadra e blinda Castori | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Angelovicinonel momento di difficoltà: il ds dellaconferma la fiducia aUn solo punto nelle prime sei giornate per lacon alcune gare da dimenticare, come quella di Torino e quella casalinga contro la Roma. Come riporta Il Mattino però la posizione dial momento non è in bilico. Secondo quanto riportato dal quotidiano, oggi c’è stato l’incontro con il ds granatache avrebbe cementato il patto-allenatore per raggiungere la salvezza e mantenere la categoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.