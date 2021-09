Ryan Reynolds scopre in un esilarante video che gli spot in cui appare non convincono gli spettatori (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'attore Ryan Reynolds è al centro di un divertente esperimento che dimostra come il suo volto non aiuta gli spot di cui è protagonista. Ryan Reynolds è il protagonista di un divertente video in cui la star canadese scopre che la sua presenza negli spot pubblicitari non aiuta a vendere i prodotti promossi sullo schermo. Il filmato, ideato per promuovere i servizi di MNTN grazie ai servizi di Maximum Effort, che cerca di promuovere delle pubblicità creative, ha al centro un esperimento che vede i risultati ottenuti da due differenti spot messi a confronto. Il simpatico video è stato ideato perché Ryan Reynolds ha deciso di mettersi alla prova e la sua società Maximum Effort ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'attoreè al centro di un divertente esperimento che dimostra come il suo volto non aiuta glidi cui è protagonista.è il protagonista di un divertentein cui la star canadeseche la sua presenza neglipubblicitari non aiuta a vendere i prodotti promossi sullo schermo. Il filmato, ideato per promuovere i servizi di MNTN grazie ai servizi di Maximum Effort, che cerca di promuovere delle pubblicità creative, ha al centro un esperimento che vede i risultati ottenuti da due differentimessi a confronto. Il simpaticoè stato ideato perchéha deciso di mettersi alla prova e la sua società Maximum Effort ha ...

Advertising

NetflixIT : Gal Gadot + The Rock + Ryan Reynolds = la rissa dei tuoi sogni (e un’anteprima di Red Notice, direttamente dal… - awkmen : buonanotte solo a ryan reynolds e hugh jackman che hanno rotto la loro amicizia con jake gyllenhaal solo per divent… - alelovesyouall : RT @NetflixIT: Gal Gadot + The Rock + Ryan Reynolds = la rissa dei tuoi sogni (e un’anteprima di Red Notice, direttamente dal #TUDUM) https… - DwayneItalia : Ryan Reynolds sul set di #FreeGuy #EroePerGioco, con protagonista #RyanReynolds e con #DwayneJohnson in un cameo vo… - DwayneItalia : Ryan Reynolds sul set di #FreeGuy #EroePerGioco, con protagonista #RyanReynolds e con #DwayneJohnson in un cameo vo… -