Operai morti nel Milanese: attese le iscrizioni nel registro degli indagati (Di mercoledì 29 settembre 2021) Per far luce sulla tragedia, oltre all’autopsia sui corpi di Jagdeep Singh, 42 anni, e Emanuele Zanin, 46 anni, dipendenti della Autotrasporti Pé di Costa Volpino, sarà necessario esaminare l’impianto e l’autocisterna. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Per far luce sulla tragedia, oltre all’autopsia sui corpi di Jagdeep Singh, 42 anni, e Emanuele Zanin, 46 anni, dipendenti della Autotrasporti Pé di Costa Volpino, sarà necessario esaminare l’impianto e l’autocisterna.

Agenzia_Ansa : Due operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele, nel Milanese.… - Tg1Rai : 5 morti sul lavoro in un solo giorno: 2 operai nel milanese; altri 2 caduti da un'impalcatura a Padova e Torino; un… - RaiNews : Incidenti sul lavoro: due operai morti congelati in un ospedale del Milanese - gerryacri : RT @siamonoitv2000: Non si ferma la strage sul lavoro: nel padovano un uomo ha perso la vita precipitando da una impalcatura, a Milano due… - EditoreVm : Incidente sul lavoro: operai morti in un deposito di azoto -