Oltre il 90% dei bergamaschi vaccinato con la prima dose: tutti i dati Comune per Comune (Di mercoledì 29 settembre 2021) Bergamo. Il 90% dei bergamaschi in età vaccinabile ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid: con le Oltre 14mila prime somministrazioni effettuate negli ultimi sei giorni (dal tardo pomeriggio di mercoledì 22 settembre a quello di martedì 28) è stata infatti raggiunta quota 853.081, su una popolazione target di 946.806 persone. Significa che rimangono ancora 93.725 cittadini che non hanno aderito alla campagna, per scelta o per condizioni cliniche che al momento ne impediscono la vaccinazione, ma nelle ultime due settimane le decisioni governative sull’obbligo di Green pass per i lavoratori hanno fatto nuovamente crescere le prenotazioni e, di conseguenza, i dati sulle prime dosi. Scollina Oltre l’81% anche il dato delle seconde dosi, con 771.161 persone che hanno completato ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Bergamo. Il 90% deiin età vaccinabile ha ricevuto ladel vaccino anti-Covid: con le14mila prime somministrazioni effettuate negli ultimi sei giorni (dal tardo pomeriggio di mercoledì 22 settembre a quello di martedì 28) è stata infatti raggiunta quota 853.081, su una popolazione target di 946.806 persone. Significa che rimangono ancora 93.725 cittadini che non hanno aderito alla campagna, per scelta o per condizioni cliniche che al momento ne impediscono la vaccinazione, ma nelle ultime due settimane le decisioni governative sull’obbligo di Green pass per i lavoratori hanno fatto nuovamente crescere le prenotazioni e, di conseguenza, isulle prime dosi. Scollinal’81% anche il dato delle seconde dosi, con 771.161 persone che hanno completato ...

Advertising

graziano_delrio : 'La maggioranza del mondo più ricco si è vaccinata, oltre il 90% degli africani sta ancora aspettando la prima dose… - cicciopuz : RT @dchinellato: ???? @TheNBPA executive Michele Roberts points out that 90% of #NBA players are fully vaccinated, well above the national av… - dchinellato : ???? @TheNBPA executive Michele Roberts points out that 90% of #NBA players are fully vaccinated, well above the nati… - benetuttobene : @solarIetters Se non guardi le dirette 24 ore come noi,allora non dovresti parlare,perché il 90% delle cose cha hai… - heyjude_90 : @diego4all @UmbeP @pap1pap Siamo oltre la cineseria -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 90% La Legione di Maria, un'eredità da riscoprire Con oltre 10 milioni di membri nel mondo, è probabilmente anche la più grande organizzazione in ... Ha vissuto fino all'età di 90 anni , e il suo funerale nel 1980 ha attirato folle così grandi da ...

Microsoft: Bye Bye Open License Il programma Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) è il principale business per le piccole e medie imprese ed è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni, con oltre 90.000 aziende ...

I ristorni per i comuni di confine ammontano ad oltre 90 milioni di franchi varesenews.it Dal primo ottobre arriva la stangata sulle bollette della luce e del gas I rincari saranno del 30 e del 14 per cento. Sarebbero stati ancora più alti se il governo non avesse deciso un intervento da 3,5 miliardi di euro ...

Bonus facciate 2021: 90% in detrazione anche per il 2022 Col bonus facciate 2021 si può avere un agevolazione fiscale che garantisce fino al 90% in detrazione fiscale. E' molto conveniente per chi non può permettersi di rimettere apposto nemmeno la facciata ...

Con10 milioni di membri nel mondo, è probabilmente anche la più grande organizzazione in ... Ha vissuto fino all'età dianni , e il suo funerale nel 1980 ha attirato folle così grandi da ...Il programma Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) è il principale business per le piccole e medie imprese ed è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni, con.000 aziende ...I rincari saranno del 30 e del 14 per cento. Sarebbero stati ancora più alti se il governo non avesse deciso un intervento da 3,5 miliardi di euro ...Col bonus facciate 2021 si può avere un agevolazione fiscale che garantisce fino al 90% in detrazione fiscale. E' molto conveniente per chi non può permettersi di rimettere apposto nemmeno la facciata ...