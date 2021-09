Notizia da Castel Volturno | allenamento personalizzato per un giocatore

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Sul sito ufficiale del Napoli è uscito il report sull'mattutino degli azzurri, in preparazione alla seconda giornata di Europa League contro lo Spartak Mosca. Di seguito il report: "Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spartak Mosca in programma giovedì allo Stadio Maradona per la seconda giornata di Europa League". "La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente lavoro tattico e partita a campo ridotto". "Per Lobotka terapie e lavoroin campo".

