“Non voglio più il cognome di mia madre”. La figlia vip drastica: ha già fatto richiesta al giudice (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si chiama Stella ed è la figlia di una famosissima coppia vip. Nata da due star, è cresciuta fuori dall’ambiente dei genitori. Oggi è un’attrice e una modella di successo di doppia cittadina di Spagna e Stati Uniti, bilingue grazie ai suoi genitori, nonchè molto popolare sui social media. La giovane ha posato per la copertina di Glamour Spain per l’edizione di settembre 2020 e alla cerimonia di apertura del 69° Festival Internazionale del Cinema di San Sebastian al Kursaal Palace, in Spagna, ha accompagnato suo padre sul red carpet. La protagonista di questa storia è Stella del Carmen Banderas Griffith, 25 anni, la figlia di Melanie Griffith e Antonio Banderas. Ha deciso di voler abbreviare legalmente il suo nome e ne ha già fatto richiesta ad un giudice di Los Angeles: “Di solito non uso ‘Griffith’ ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si chiama Stella ed è ladi una famosissima coppia vip. Nata da due star, è cresciuta fuori dall’ambiente dei genitori. Oggi è un’attrice e una modella di successo di doppia cittadina di Spagna e Stati Uniti, bilingue grazie ai suoi genitori, nonchè molto popolare sui social media. La giovane ha posato per la copertina di Glamour Spain per l’edizione di settembre 2020 e alla cerimonia di apertura del 69° Festival Internazionale del Cinema di San Sebastian al Kursaal Palace, in Spagna, ha accompagnato suo padre sul red carpet. La protagonista di questa storia è Stella del Carmen Banderas Griffith, 25 anni, ladi Melanie Griffith e Antonio Banderas. Ha deciso di voler abbreviare legalmente il suo nome e ne ha giàad undi Los Angeles: “Di solito non uso ‘Griffith’ ...

