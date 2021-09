Michela Persico | il figlio Tommaso compie un anno | “Una gioia incredibile”

Advertising

infoitsport : Michela Persico, allo Juventus Stadium curve in vista: portano fortuna! -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Persico

CalcioToday.it

ha folgorato il web con uno scatto dalla Capitale. La sua bellezza ha messo in ombra il paesaggio, lasciando tutti senza fiato. Curve roventi, fascino unico, fisico pazzesco....ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui ha sfoggiato le sue curve roventi. Subito è boom di like e commenti.non smette mai di stupire il popolo del web? Anche ...La giornalista e showgirl, compagna del difensore Daniele Rugani, ha postato su Instagram foto festeggiato il figlio ...Michela Persico si presenta allo Juventus Stadium e mostra delle curve a dir poco strepitose. Sono loro che fungono come porta fortuna?