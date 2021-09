Lidl, 60 mln investimento e 200 posti di lavoro in nuova Direzione regionale di Carmagnola (TO) (Di mercoledì 29 settembre 2021) Torino, 29 set. (Adnkronos) - Inaugurata a Carmagnola (TO) la nuova Direzione regionale di Lidl Italia, catena della grande distribuzione con oltre 680 punti vendita su tutto il territorio nazionale. La struttura, realizzata grazie a un investimento sul territorio di oltre 60 milioni di euro, ospita al suo interno gli uffici direzionali e l'undicesimo centro logistico Lidl in Italia. Un progetto di grande rilevanza che, oltre a generare un indotto significativo in Piemonte e in particolare nella provincia di Torino, ha contribuito alla creazione di oltre 200 nuovi posti di lavoro per un organico complessivo di oltre 300 professionisti. La creazione della nuova struttura nasce dall'esigenza di Lidl ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Torino, 29 set. (Adnkronos) - Inaugurata a(TO) ladiItalia, catena della grande distribuzione con oltre 680 punti vendita su tutto il territorio nazionale. La struttura, realizzata grazie a unsul territorio di oltre 60 milioni di euro, ospita al suo interno gli uffici direzionali e l'undicesimo centro logisticoin Italia. Un progetto di grande rilevanza che, oltre a generare un indotto significativo in Piemonte e in particolare nella provincia di Torino, ha contribuito alla creazione di oltre 200 nuovidiper un organico complessivo di oltre 300 professionisti. La creazione dellastruttura nasce dall'esigenza di...

