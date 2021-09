Juventus-Chelsea, non solo 3 punti sul piatto: pressing di mercato su un centrocampista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tchouameni, il diamante del Monaco Come riporta Tuttosport, Juventus e Chelsea si contendono il cartellino del giovane mediano classe 2000, Aurelien Tchouameni, attualmente in forza al Monaco. Il calciatore si è dimostrato essere tra i più forti nel suo ruolo e, la giovane età fa lievitare il prezzo e non di poco. La Juventus è stata la prima a mettersi in contatto con il club e con il giocatore, riuscendo quasi a strapparlo via. Poi il dialogo non si è più chiuso e si è inserito anche il Chelsea, seguito dal Liverpool. E, se prima il Monaco partiva da una base di trenta milioni, dopo l’esordio in nazionale e le prime gare di Ligue 1, il prezzo si aggira intorno a 40, una cifra molto importante che non tutti potranno pareggiare. Spesa in casa Juve Federico Chiesa, attaccante JuventusMa i ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tchouameni, il diamante del Monaco Come riporta Tuttosport,si contendono il cartellino del giovane mediano classe 2000, Aurelien Tchouameni, attualmente in forza al Monaco. Il calciatore si è dimostrato essere tra i più forti nel suo ruolo e, la giovane età fa lievitare il prezzo e non di poco. Laè stata la prima a mettersi in contatto con il club e con il giocatore, riuscendo quasi a strapparlo via. Poi il dialogo non si è più chiuso e si è inserito anche il, seguito dal Liverpool. E, se prima il Monaco partiva da una base di trenta milioni, dopo l’esordio in nazionale e le prime gare di Ligue 1, il prezzo si aggira intorno a 40, una cifra molto importante che non tutti potranno pareggiare. Spesa in casa Juve Federico Chiesa, attaccanteMa i ...

