(Di mercoledì 29 settembre 2021) Poco prima delle ore 8 sull'A14 Bologna - Taranto, nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari, è avvenuto un incidente nel quale un addetto di una ditta esterna - all'...

Advertising

TgLa7 : Investito mentre lavora su autostrada A14, muore operaio. Incidente nel Foggiano, tra Poggio Imperiale e San Severo - PatriziaOrlan11 : RT @TgLa7: Investito mentre lavora su autostrada A14, muore operaio. Incidente nel Foggiano, tra Poggio Imperiale e San Severo - DavideOberta : RT @TgLa7: Investito mentre lavora su autostrada A14, muore operaio. Incidente nel Foggiano, tra Poggio Imperiale e San Severo - MediasetTgcom24 : Nel Barese operaio investito e ucciso mentre lavorava in autostrada #cronacabari - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Bari, Investito da un tir mentre lavora sull'A14: operaio muore sul colpo. È la settima vittima in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Investito mentre

... nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari, è avvenuto un incidente nel quale un addetto di una ditta esterna - all'altezza del km 528 - è morto dopo essere statoda ...... collegato all'omonimo ospedale, un getto di azoto liquido hadue tecnici di un'azienda ... una sorta di incavo che contiene il serbatoio - cisterna,l'autocisterna era a fianco del ...Poco prima delle 8 sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari, è avvenuto un incidente nel quale un addetto di una ditta esterna - ...Nuova tragedia sul lavoro, questa volta in autostrada, nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo della A14 Bologna-Taranto, in direzione di Bari. Poco prima delle 8 un addetto di una ditta esterna ...