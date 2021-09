Insigne sul rinnovo | Napoli davanti a tutto ma non posso distrarmi | ci penserò

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Lorenzoha presentato la sfida trae Spartak Mosca in conferenza stampa. Gli azzurri sono "costretti" a vincere per tentare di prendere la vetta della classifica e diventare i favoriti per il passaggio del turno. Il capitano delha parlato anche deldi contratto. "Non mi voglio distrarre con ild di contratto, altrimenti non gioco bene. Ho ancora un altro anno e voglio restare concentrato su quello, voglio pensare a divertirmi in campo.Il mio agente e il presidente si sono già incontrati e hanno chiacchierato ma sono cose di cui parleranno loro".a Sky Sport: "a ...

Arrivo al campo sempre col sorriso e non penso al contratto, c'è tempo per parlare e per discutere con la società, io cerco di esprimermi al 100%campo". Lorenzonon si fa condizionare ...Siamo ancora arrabbiati per la Champions mancata" Lorenzo, attaccante del Napoli, ha ... Anche se ho un anno di contratto, voglio concentrarmi solocampo altrimenti non mi diverto più. Per ...A Sky Sport e in conferenza stampa, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato così verso la partita di Europa League di domani contro lo Spartak Mosca: “Non comanda nessuno tra me e Koulibaly, ...Sei a -4 gol da Maradona, -10 da Hamsik e -24 da Mertens, conti di battere questi record tutti in questa stagione?