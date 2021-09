Inganno al Grande Fratello Vip 6, le tre principesse Selassiè non sarebbero principesse: nessuna discendenza reale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le sorelle Selassiè, Clarissa, Jessica e Lucrezia, attualmente concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 6, non sarebbero davvero principesse. A rivelarlo il settimanale Oggi, che ha portato a galla tutti i dettagli sulla faccenda. Le tre ragazze si erano presentate nel reality con il titolo di “principesse”, poiché pronipoti dell’ultimo Imperatore di Etiopia, Hailè Selassiè. Niente di più falso, almeno secondo le ultime indiscrezioni. Iniziamo col dire che il padre delle tre sorelle in realtà si chiama Giulio Bissiri, ed attualmente si troverebbe in prigione: arrestato in Lussemburgo, sarebbe poi stato estradato in Svizzeria, dove dovrà rimanere per almeno 3 mesi, mentre proseguono le indagini che lo vedono coinvolto ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le sorelle, Clarissa, Jessica e Lucrezia, attualmente concorrenti nella casa delVip 6, nondavvero. A rivelarlo il settimanale Oggi, che ha portato a galla tutti i dettagli sulla faccenda. Le tre ragazze si erano presentate nel reality con il titolo di “”, poiché pronipoti dell’ultimo Imperatore di Etiopia, Hailè. Niente di più falso, almeno secondo le ultime indiscrezioni. Iniziamo col dire che il padre delle tre sorelle in realtà si chiama Giulio Bissiri, ed attualmente si troverebbe in prigione: arrestato in Lussemburgo, sarebbe poi stato estradato in Svizzeria, dove dovrà rimanere per almeno 3 mesi, mentre proseguono le indagini che lo vedono coinvolto ...

